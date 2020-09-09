الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشكلة
ابتعد إداري عن التواصل مع الإعلاميين بسبب مشكلة حدثت في الفريق، إذ اعتاد الإداري عند حدوث أي مشكلة أو تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عدم الرد على الاتصالات الهاتفية، تجنباً للحديث عنها.
أطلق إداري في الدرجة الأولى (الهواة) على لاعب موهوب ومهاري برز حديثاً اسم «ميسي»، تشجيعاً له على مواصلة العطاء داخل الملعب.
الهيئة
استغرب صحافيون وإعلاميون يغطون أنشطة الهيئة العامة للرياضة غياب التواصل المباشر بينهم وبين أمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار، أو قسم الإعلام، منذ فترة طويلة.
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