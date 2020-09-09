الامارات | الأهلي يقترب من لقب الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من لقب الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا الأهلي (حامل اللقب) من كمين مضيفه حرس الحدود، بفوز متأخر 2-صفر، أول من أمس، على ملعب المكس، في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 85، ليسجل له البديل وليد سليمان هدف التقدم، قبل أن يضمن النقاط الثلاث بهدف من البديل الآخر محمد مجدي (أفشه)، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، الذي أبعده مجدداً، بفارق 17 نقطة عن غريمه الزمالك الثاني، الفائز الأحد على طلائع الجيش 1-صفر، أصبح الأهلي بحاجة إلى ثماني نقاط من المباريات التسع المتبقية، لضمان الاحتفاظ اللقب. واستعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات، بفوز كبير على ضيفه إف سي مصر، برباعية نظيفة على استاد الإسماعيلية.

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