إبراهيم فايق: «الإعلامي مينفعش يبقي مشجع وبطلوا تركبوا التريند»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي إبراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالتة استيائه من تحول بعض الإعلاميين في القنوات المصرية في الفترة الأخيرة إلى مشجعين وتنازلهم عن دورهم الإعلامي المحايد.
ورفض فايق، خلال تقديمه لحلقة اليوم ركوب البعض على الترند في ازمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز وقال: «ما يحدث من تنمر على السوشيال ميديا ضد رمضان صبحي غير مقبول».
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