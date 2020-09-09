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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - والد مروان محسن: أحيانًا تكون الكرة «ملطشة» معاه
أكد محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نجله أحيانًا يمر بحالة من سوء التوفيق خلال بعض المباريات.
وقال والد اللاعب في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «مروان محسن أحيانًا تكون ملطشة معاه، ولكنه سجل هدف رائع في مرمي الجونة، ولكن في بعض المباريات يتعرض أي لاعب لسوء توفيق».
وأضاف: «مروان نجم النجوم في جميع المنتخبات بالمراحل العمرية، ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة؟».
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