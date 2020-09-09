شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن: جميع المدربين الذين يأتون إلى مصر يعتمدون على نجلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كل المدربين يعتمدون على نجله في كل الأوقات.
وقال والد اللاعب في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «مروان محسن أفضل لاعب في مصر وجميع المدربين الذين يأتون يعتمدون عليه بشكل أساسي بسبب إمكانياته، ونجلي يقوم بالعمل على نفسه خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف: «هل أخطأ المدربين السابقين في الأهلي والمنتخب الوطني في إختيار مروان محسن؟».
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