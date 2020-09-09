شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب قحافة: مرتبي 3 ألف جنية واتحاد الكرة غرمني بـ50 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي محمد حسانين اينو المدير الفني لنادي قحافة بالقسم الرابع في منطقة الغربية لكرة القم اندهاشه من الغرامة التى تم تطبيقها ضده اليوم من لجنة الانضباط .

وقال إينو في تصريحات تليفزيونية انه لم يسئ لأحد وأن ما حدث في أخر مباراة فريقه الأخيرة في الدوري لم يتم ادانته فيها بشئ وقال لا يجوز ان يتم معاقبتي بمثل هذه الغرامة المالية الكبيرة في حين أني اتقاضي راتب شهري 3 ألاف جنية فقط .

وناشد مدرب قحفة مسؤولي لجنة الانضباط بتخفيف عقوبة الـ50 ألف جنية لانه لم ولن يستطيع دفع هذه الغرامة خصوصا وأنه لم يفعل أي جرم يستوجب هذه الغرامة .