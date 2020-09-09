شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف كواليس مثيرة عن اجتماع لجنة الأندية بـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، بشأن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامج «ملعب اون تايم» الذي يقدمه عبر فضائية «اون تايم سبورتس» :«حضر اجتماع لجنة الاندية بالاتحاد الافريقي أمير مرتضى منصور، ممثلا عن نادي الزمالك، حنان الزيني عن النادي الأهلي وهاني سعيد عن نادي بيراميدز».

وأضاف :«الأهلي تمسك بإقامة المباريات في موعدها، ولكنه رحب بتأجيلها في حال وجود ظروف طارئة في المغرب، تحول دون اقامة المباريات هناك».

وتابع :«نادي الزمالك رفض التأجيل وعرض اقامة المباراتين في مصر، ونفس الأمر كان موقف نادي بيراميدز».

واردف :«لجنة الأندية ارسلت توصية للمكتب التنفيذي للكاف، بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية،واقامتهما في منتصف اكتوبر المقبل».

وأكمل :«المكتب التنفيذي للكاف سيتخذ قرار النهائي بشأن تأجيل مباريات البطولة، خلال اجتماعها الخميس المقبل».

Advertisements