شكرا لقرائتكم رئيس كاف يخطر الجبلاية بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والموعد الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، اتحاد الكرة بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام مباريات الذهاب يومي 17 و18 أكتوبر المقبل ، علي أن تقام جولة الإياب يومي 23 و24 من نفس الشهر.

كما أخطر رئيس الكاف، اتحاد الكرة بإقامة المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل وسيتم إعلان هذه القرارات رسميا غدا الخميس .