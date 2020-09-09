شكرا لقرائتكم رئيس كاف يخطر الجبلاية بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والموعد الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، اتحاد الكرة بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام مباريات الذهاب يومي 17 و18 أكتوبر المقبل ، علي أن تقام جولة الإياب يومي 23 و24 من نفس الشهر.
كما أخطر رئيس الكاف، اتحاد الكرة بإقامة المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل وسيتم إعلان هذه القرارات رسميا غدا الخميس .
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