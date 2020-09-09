نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لا يفهم في الأصول

جدة - عمرو شويل أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي، إلى صفوف بيراميدز، مشددا على أن القلعة الحمراء لا يقف على أى لاعب، موضحا: "رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز من أجل المال عكس تصريحاته الغير موفقة، وهو لم يحقق بطولات مع الأهلي حتي يبحث عن طموحات أخري فى فريق أخر".

وأضاف: "النادي الأهلي يختلف عن أى نادي فى مصر ورمضان غير موفق فى خطوته بانتقاله إلى بيراميدز والمارد الأحمر لن يقف على رحيله، رمضان لاعب لا يفهم فى الأصول على الإطلاق والنادي الأهلي خيره عليه، واحترف عن طريق القلعة الحمراء، وطاهر سيعوض غيابه فى الفترة المقبلة".

وتابع نجم الأهلي السابق، أن تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى صالح الأندية المصرية على الرغم من رفض الزمالك وبيراميدز، قائلا: "الفترة المقبلة ستكون هامة للغاية للأندية المصرية من خلال خوض مباريات كثيرة للوصول إلى الفورمة المثالية قبل المواجهات المرتقبة فى البطولة الأفريقية".

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وأضاف: "على سبيل المثال الزمالك سوف يستعيد محمد عبد الشافي فى حالة اتخاذ قرار التأجيل لأنه لاعب مؤثر وكان يؤدي بشكل مميز للغاية، وإذا لم يتم تأجيل دور نصف النهائي سيكون هناك صعوبة بالغة للأهلي والزمالك فى تخطي عقبة الوداد والرجاء بسبب عدم وصول قطبي الكرة المصرية إلى المستوي المطلوب".

وأكمل أن تركيز السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قبل كورونا كان أفضل من الوقت الحالي: "فايلر خارج عن تركيزه مع الأهلي بعد عودة بطولة الدوري بسبب التوقف خلال الفترة الماضية، ومستوي الفريق متذبذب للغاية بسبب قلة تركيز المدير الفني السويسري".