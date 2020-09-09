شكرا لقرائتكم شكرى نجيب يعود للمقاولون أمام حرس الحدود بعد انتهاء الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، خدمات شكرى نجيب مهاجم الفريق، خلال المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام حرس الحدود، فى الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وبدأ الجهاز الفنى للمقاولون بمراجعة مباراة الأهلى وحرس الحدود التى جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى فريق الحدود استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وكان شكرى نجيب قد غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام وادى دجلة لحصوله على ثلاث إنذارات كان آخرها فى لقاء المصرى بالجولة 24 والذى فاز به المقاولون بهدفين نظيفين.

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وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولاً عن طريق طاهر محمد طاهر صانع الألعاب، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.