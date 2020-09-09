شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: عاوز أقول للأهلي تلعب ماتش الوداد دلوقتي أحسن من التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك عن كواليس اجتماع الأندية الثمانية المشاركة في نصف نهائي أفريقيا بدوري الابطال والكونفدرالية، مع لجنة الأندية لبحث تأجيل مباريات نصف النهائي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "اجتماع لجنة الأندية جالنا دعوة امبارح بالليل وتكلفت من مجلس الادارة اني احضر الاجتماع مع الـ8 أندية في دوري الابطال والكونفدرالية"

تابع: "مضمون الاجتماع بيخيرونا بين حاجة من اتنين لعب نصف النهائي بنفس التواريخ المحددة ذهاب وعودة او مقترح من الجامعة المغربية بتأجيل المباريات كلها وخدوا تصويت على الاقتراح المغربي وكانوا مصممين انهم يبرزوا انه مقترح من الاتحاد المغربي مش من الكاف".

أوضح: "الاتحاد المغربي الناس بتشتغل صح وباحترافية وبيدوروا على مصلحة الفرق المغربية والتأجيل في صالحهم لان الدوري عندهم مرجعش وحالات كورونا مرتفعة.

أردف: "احنا رفضنا رفض سريع وقلنا احنا بنتمسك بلعب المباريات في معادها وسألنا ايه الهدف من التأجيل هل هو الإصابات بكورونا وعندنا في مصر اندية لديها إصابات بكورونا واتحاد الكرة لا يؤجل وقلنا لا يوجد مبرر للاجتماع وابدينا اعتراضنا وكذلك بيراميدز تمسكوا بلعب المباريات في توقيتها في شهر 9 وشهر 10".

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شدد: "فوجئنا ان الأهلي الأستاذة حنان الزيني اللي كانت ممثلة عنه، كانت تسأل اكتر من مرة وشرحولها بشكل مستفيض وطلبت مهلة 10 دقايق وسابت الاجتماع وقالت ان الأهلي موافق على التأجيل وواضح ان هي مش مختصة بالكورة أو الاتحاد الافريقي".

استطرد: "الموضوع تأجل عشان يفهموها فحوى المقترح وده سبب انه الاجتماع طول وخدت وقت عشان تاخد رأي الأهلي ورجعت بعد 10 دقايق، مضيفا: "وجهة نظري اني مش قادر افهم المنطق مع ان الدوري يرجع وأول فريق يرجع للتمرين وفي نفس الوقت مع التأجيل وهل الكورونا بتختلف من مصر للمغرب والموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لنادي بيراميدز أيضا".

واصل: "6 اندية وافقوا على التأجيل والزمالك وبيراميدز الوحيدين اللي رفضوا،وشايف قرار الأهلي لو مسموح لي انصحهم الحالة الفنية للأهلي احسن من الحالة الفنية للوداد ومن مصلحتهم انهم يلعبوا لان ظروفهم هتكون افضل من الوداد لان الدوري عندهم متوقف وحالتهم الفنية بعيدة".

اختتم حديث: "سألت بشكل واضح لو أجلت ما هو الوضع لو حدث تطور في الإصابات بكورونا هل هتأجل لمرة تالتة ولا ايه الموقف؟ احنا عدينا مرحلة الصح ومعنديش حلول ولا إجابات لهذه الأسئلة".