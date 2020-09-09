«لن يعود مرة أخرى إلى النادي الأهلي» .. شادي محمد : خوف ورعب في عيون رمضان صبحي

في أول تعليق له على انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز قال شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، معلقاً على إشارة رمضان صبحي بـ الصمت، قائلا:" هنلاقي خوف ورعب في عيون رمضان صبحي". .

وأضاف شادي محمد في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" وش رمضان صبحي مصفر في صور تقديمه لاعبا لنادي بيراميدز ".

ولفت شادي محمد:" رمضان صبحي لن يعود مرة أخرى إلى النادي الأهلي والندم قادم لا محالة بالنسبة إلى رمضان صبحي ".

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واكمل شادي محمد:" من لم يعلم قيمة النادي الأهلي مصيره مجهول ".