أول صور لرمضان صبحي مع بيراميدز قبل مواجهة المصري

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بعد إعلان انضمامه لنادي بيراميدز لمدة ٥ سنوات، بداية من الموسم المقبل في مؤتمر صحفي، حضر رمضان صبحي مران فريق الكرة اليوم الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي.
ورحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، برمضان صبحي وكذلك الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش ولاعبو فريق الكرة وهنأوه على الانضمام لصفوف الفريق.
ويستعد بيراميدز لملاقاة المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس، باستاد برج العرب في الجولة ٢٦ للدوري الممتاز.
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