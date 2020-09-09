«أصعب بطولة حضرتها في حياتي» .. تكريم بطلة مصر في «مصارعة الذراعين» مريم محمود

أذاعت قناة mbc misr التكريم الرسمي لأبطال مصر في بطولة العالم لمصارعة الذراعين رومانيا 2019 .

وفازت اللاعبة المصرية مريم محمود بالمركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم لـ "مصارعة الذراعين"، المقامة برومانيا.

وأنابت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصرى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين لتسليم الجوائز المقررة لأبطال مصر الحاصلين على ميداليات دولية ببطولة العالم الأخيرة ٢٠١٩ للقوة البدنية بفنلندا ومصارعة الذراعين برومانيا.

وأقام الاتحاد حفل تكريم بمكان مفتوح بناء على توجيهات وزارة الصحة بالالتزام بالمسافات الآمنة وقام رئيس الاتحاد اللواء محمود بركات بتسليم المكافآت المالية لأبطال مصر واقتصر الحفل على إلقاء كلمات تشجيع للاعبين وشكر للدولة التى لم تتأخر عن تشجيع أبنائها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد بل على الرغم من ذلك فقد صرح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى والعربى أن المكافآت المالية هذه المرة كانت مجزية جدا وأكبر من السنوات السابقة.

وكانت قائمة المكرمين هي:

بطولة العالم للقوة البدنية بفنلندا ٢٠١٩.

١- محمود عدوى..المركز الأول وزن ٨٢,٥ كج.

٢- أمير سيد عبده .. المركز الثانى وزن ١٠٠كج.

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٣- محمد ربيع سيد.. المركز الثانى وزن ٩٠كج.

٤- إكرامى شلبى.. المركز الثالث وزن ٨٢,٥ كج.

٥- آية سويلم.. المركز الثالث سيدات ٧٥ كج.

بطولة العالم لمصارعة الذراعين برومانيا ٢٠١٩

١-فاطمة حسين. الرابع كبار سيدات وزن ٧٠كج

٢-غريب محمود. الخامس كبار وزن ٦٠ كج

٣-أندريه جوزيف. السادس كبار وزن٦٥كج

٤-مريم متولى. الثانى ناشئات وزن ٥٠ كج

٥-محمد قنديل. الرابع كبار متحدى الاعاقة٧٥كج

٦-سامح فهمى الخامس كبارمتحدى الاعاقة٩٠كج

٧-غريب عمر.السادس كبار متحدى الاعاقة ٦٠كج.

وكتبت مريم في تدوينه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بطولة رومانيا دي أصعب بطولة حضرتها في حياتي حرفيا.. عارفين يعني إيه أسافر في نفس يوم اللعب وأما أوصل المدينة بعد سفر ١٢ ساعة من غير نوم ويا دوب مش فاضلي غير ساعتين أنامهم وأقوم أشارك في بطولتي وأروح ملاقيش حجز فندق وراح مني الدراع الشمال بسبب إن التأشيرة مطلعتش، بجد إنا مش مصدقه سبحان الله ربنا اداني وألهمني قوة من عنده فعز منتهي الضعف لإنه عارف أنا طلع عيني قد إيه تدريب ومكملات، وفلوس قد كده وضغط ميستحملهوش بني آدم بس مكسرش بخاطري، وفرحني بميدالية واحده فضه".

ولفتت مريم إلى أنها تأخرت في الوصول إلى رومانيا بسبب حصولها على التأشيرة متأخر مما أدى إلى عدم مشاركة في أول يوم للبطولة بشأن الذراع الأيسر، وبالتالي لم تسجل أي نتائج خاصة به، بينما لحقت في وقت قياسي باللعب بذراعها الأيمن وحققت الفوز بالمركز الثاني، فيما حصلت فتاة كازاخستانية بالمركز الأول.