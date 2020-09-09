شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد شكرى نجيب أمام الحدود بعد انتهاء الايقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، خدمات شكرى نجيب مهاجم الفريق، خلال المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام حرس الحدود، فى الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وبدأ الجهاز الفنى للمقاولون بمراجعة مباراة الأهلى وحرس الحدود التى جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى فريق الحدود استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وكان شكرى نجيب قد غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام وادى دجلة لحصوله على ثلاث إنذارات كان آخرها فى لقاء المصرى بالجولة 24 والذى فاز به المقاولون بهدفين نظيفين.

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وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولاً عن طريق طاهر محمد طاهر صانع الألعاب، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق عقده ممتد مع المقاولون، مضيفاً فى تصريحات لـ "تلفزيون الخليج 365: عماد النحاس لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة وهو صاحب النادي وله مطلق الحرية وأحب أن أشير إلى أنه إنسان يلتزم بكلمته فقط اشتغل لمدة شهر كامل دون أن يعرف كم راتبه.

واصل: هذا الرجل عندما عرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولون رفض وأعلن أنه مستمر مع الفريق.