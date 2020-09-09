شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة على حساب النادي الأهلي بنتيجة ٧١/٦٨ باللقاء الذى يقام بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية لتكون النتيجة حتى الان 2/1 للاتحاد السكندرى.

ويواجه سلة الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء يوم الخميس المقبل في الثامنة والنصف على صالة الشباب والرياضة ب٦ أكتوبر ، وسبق للاتحاد تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة ١٠١/٩٤، بينما عادل الأهلي النتيجة في المباراة الثانية بنتيجة ٧٦/٦٥.

وتقام المباريات بنظام best of 5 الافضل من 5 مباريات ، ويتبقى مبارتان للفريقين ، وحالة فوز الاتحاد السكندرى على الاهلى فىمباراة بعد غد الخميس يتوج الفريق السكندرى بالبطولة دون الحاجة الى مباراة السبت .

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وحالة فوز الاهلى فى مباراة الخميس المقبل ، يحتاج الى الفوز فى المباراة التالية وهى السبت لتكون المواجهة الحاسمة بينهما .