- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة على حساب النادي الأهلي بنتيجة ٧١/٦٨ باللقاء الذى يقام بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية لتكون النتيجة حتى الان 2/1 للاتحاد السكندرى.
وتقام المباريات بنظام best of 5 الافضل من 5 مباريات ، ويتبقى مبارتان للفريقين ، وحالة فوز الاتحاد السكندرى على الاهلى فىمباراة بعد غد الخميس يتوج الفريق السكندرى بالبطولة دون الحاجة الى مباراة السبت .
وحالة فوز الاهلى فى مباراة الخميس المقبل ، يحتاج الى الفوز فى المباراة التالية وهى السبت لتكون المواجهة الحاسمة بينهما .
سلة الاهلى و الاتحاد
سلة الاهلى
نهائى السلة
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى نهائى دورى السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.