شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يزور مؤمن زكريا خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يزور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤمن زكريا لاعب الفريق لدعمه خلال مرضه وذلك خلال الـ48 ساعة القادمة.

كانت جماهير النادى الأهلى قد دعمت مؤمن زكريا، وتواجد العشرات من الجماهير أمام منزله لدعمه والشد من أزره بعد تعرضه لمرض فى الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم فى الوقت الحالى، وحملت الجماهير مؤمن زكريا على الأعناق، ورفعوه فوق الأعناق.

يأتي ذلك فى الوقت الذى حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على زيارة مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى بمنزله مؤخراً للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم له لتخطى تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.