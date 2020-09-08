شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يزور مؤمن زكريا خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يزور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤمن زكريا لاعب الفريق لدعمه خلال مرضه وذلك خلال الـ48 ساعة القادمة.
كانت جماهير النادى الأهلى قد دعمت مؤمن زكريا، وتواجد العشرات من الجماهير أمام منزله لدعمه والشد من أزره بعد تعرضه لمرض فى الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم فى الوقت الحالى، وحملت الجماهير مؤمن زكريا على الأعناق، ورفعوه فوق الأعناق.
يأتي ذلك فى الوقت الذى حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على زيارة مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى بمنزله مؤخراً للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم له لتخطى تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر محمود الخطيب يزور مؤمن زكريا خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.