شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكثف المفاوضات للتعاقد مع صلاح ريكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع مسؤولى نادى الاتحاد السنكندري صلاح ريكو، لاعب وسط مصر المقاصة ضمن القائمة التي اعدتها اللجنة الفنية لاختيار ابرز لاعبي الدورى الممتاز للتعاقد معهم خلال فترة الانقالات الصيفية المقبلة.

وطلب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري ضرورة التعاقد مع صلاح ريكو خاصة وانه يعرف امكانياته الفنية والبدنية جيدا منذ ان كان مديرا فنيا للمقاصة في الموسم الماضي

فيما، اكد صلاح ريكو صحة مفاوضات الاتحاد السكندري، مشيرا لاى ان هناك مفاوضات بالفعل من جانب مسؤولى نادى الاتحاد السكندري لارتداء قميص الفريق الموسم الجديد.

وأضاف: «شرف كبير لأي لاعب، أن ينضم لفريق لديه جماهيرية كبيرة مثل الاتحاد السكندري، عقدي مع مصر للمقاصة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهناك أيضًا عروض من أندية أخرى»، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن إتمام التعاقد بشكل رسمي في حال وصول الاتحاد السكندري لاتفاق مع اللاعب.