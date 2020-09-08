شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يرفض استمرار كوتينيو في صفوف بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «آس» الإسبانية، عن رفض إدارة برشلونة تمديد عقد إعارة كوتينيو مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، واستعادة جهوده خلال فترة الصيف الجاري لتدعيم الخط الهجومي للفريق الإسباني الموسم المقبل. وأكد التقرير الإسباني، أن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، السبب الرئيسي وراء تسمك إدارة برشلونة بنجم ليفربول السابق والفائز مع بابرين ميونيخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كومان يرفض استمرار كوتينيو في صفوف بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.