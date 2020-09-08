شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد تقترب من دوري السوبر وتهزم الأهلي في ثالث مواجهات ‏النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مباراة الدور النهائي الثالثة التي جمعته بنظيره الأهلي على لقب دوري السوبر بنتيجة 71/68 اليوم الثلاثاء.

وبذلك يتفوق الاتحاد في نتيجة المواجهات 2/1، حيث يقام الدور النهائي من دوري السوبر بنظام 5 مباريات يُتوج خلالها الفريق الذي يحسم 3 منها.

وجاءت المباراة مثيرة ومتكافئة إلى حد كبير إلى أن نجح الاتحاد في حسمها وتوسيع فارق النقاط في الفترة الرابعة.

ويفصل الاتحاد الفوز في مباراة واحدة من ضمن المباراتين المقبلتين أمام الأهلي من أجل التتويج بدوري السوبر، في حين أن الأهلي بات مطالباً بحسم المباراتين المقبلتين من أجل معانقة الدرع.