شكرا لقرائتكم خبر عن حمص يطالب لاعبي الإسماعيلي بالفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمد حمص مدرب الفريق الكروى الأول بالنادى الاسماعليي جلسة مع لاعبيه، خلال الساعات الماضية طالبهم بضرورة التركيز والاستعدادا بشكل جيد لمباراة الاهلي التي ستجمع الفريقان يوم الجمعه المقبل ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز، لافتا ان الفوز على الاهلي سيضع الفريق على الطريق الصحيح بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على نادى مصر برباعية في المباراة التي اقيمت امس «الأثنين» على ارض ملعب ستاد الإسماعيلية

و قدم محمد حمص الشكر للاعبيه على الروح القتالية التي قدموها في مواجهة نادى مصر وساهمت في تحقيق الفريق انتصار كبير على نادى مصر، مضيفًا في تصريحات عقب المباراة: «اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ونجحوا في تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد".