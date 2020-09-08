شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يقود مفاوضات بيراميدز التعاقد مع الهولندي فوتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح هانى سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز خطوط اتصال مع الهولندي مارت فوتا المدير الفنى السابق للاسماعيلي والوحدة الإماراتي، من اجل قيادة فريق بيراميدز عقب انتهاء الفريق من غمار منافسات بطولة الكونفيدرالية، بعدما تم الاستقرار على رحيل المدرب الكرواتى للفريق انتى بسبب سوء النتائج وعدم اقتناع الإدارة بالفكر الفنى للمدرب

وعلمت «المصري اليوم» ان المدرب الهولندي رحب بالعرض لقيادة الفريق خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربطه بهانى سعيد منذ ان كان لاعبا في النادى الإسماعيلي، كما تحفظ مارك فوتا، على مفاوضات ابراهيم عثمان رئيس الاسماعيلي التي خاضها معه خلال الأيام الماضية، وفضل تدريب نادى بيراميدز بسبب الاستقرار الفني والإداري الذي سيوفره له الفريق وفقاً لتأكيدات هانى سعيد.