شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يسعي لخطف «السومة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فجرت صحيفة «البلاد» السعودية، مفاجآة من العيار الثقيل، حول تقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بعرضًا رسميًا من أجل ضم مهاجم النادي الأهلي، الدولي السوري عمر السومة.
وطلب السومة من مجلس إدارة النادي الأهلي، السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي، لبحثه عن مشروع رياضي جديد.
وأكدت الصحيفة، أن ناديي الاتحاد والوحدة يرغبان في ضم السومة خلال الميركاتو الشتوي القادم، حال تمسكه بالرحيل عن صفوف قلعة الكؤوس.
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