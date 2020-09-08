شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الاتفاق السري بين محمود الخطيب و أبوريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسه خاصه مع هاني أبو ريدة خلال الأيام الماضية وتم الإتفاق على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا إلى شهر أكتوبر ، قبل جلسة الحسم يوم الخميس القادم مع الإتحاد الإفريقي.

ويأمل الخطيب في تأجيل المباريات حتى يعود اللاعبين المصابين للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي مثل الشحات وعودة كهربا للمشاركة في المباريات بشكل عادي ويكون الفريق على أتم الإستعداد.