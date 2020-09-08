شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يسجل هدفه المئة مع منتخب البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل كريستيانو رونالدو هدفه المئة مع منتخب البرتغال في مباراته خارج الديار أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء لينضم إلى الإيراني علي دائي، وهما الوحيدان اللذان سجلا مئة هدف أو أكثر على المستوى الدولي.

وأحرز رونالدو أول أهدافه مع المنتخب الأول للبرتغال في الهزيمة 2-1 أمام اليونان في بطولة أوروبا 2004. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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