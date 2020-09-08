شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يعرض استضافة مصر نصف نهائي الأبطال والكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب عرض هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي "فيفا" والأفريقي لكرة القدم "كاف"، استضافة مصر لنصف نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، مطالبًا بعدم تأجيل مواعيد المباريات. ويناقش الاتحاد الأفريقي تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في المغرب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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