شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ يستعيد ذكريات أغنية «كل حياتي» لعمرو دياب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، مقطع فيديو لأغنية «كل حياتي» التي أطلقها الفنان عمرو دياب في ألبومه عام 2018، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكان اّل الشيخ هو من قام بتأليف وكتابة كلمات الأغنية التي حظيت بنجاح كبير في الألبوم الذي حمل الإسم ذاته للأغنية قبل عامين.

وعلق تركي اّل الشيخ على فيديو الأغنية بكلمات منها:«تصحي فيا أنا الإحساس.. وعلى جناح الحياة أطير.. وأشوفك انت كل الناس.. ومن نفسي عليك أغير».