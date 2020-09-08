شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة للإسماعيلي قبل موقعة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور اكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي للفري قالأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن، لاعبي الفريق تأكد غيابهم عن مواجهة الأهلي المرتقبة.
ويلتقى الإسماعيلي مع الأهلي الجمعة المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف أكرم عبدالعزيز :«محمد صادق ومحمد هاشم وأحمد أيمن، لم يكتمل شفائهم من الإصابة، ويحتاجون لأسبوع على أقل تقدير قبل العودة للتدريبات الجماعية».
وبسؤاله عن موقف باهر المحمدى فقد قال: «المدافع الدولى سيخضع لاختبار طبى لحسم موقفه بشكل نهائي من المباراة».
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