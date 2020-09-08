شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي يتعافي من «الصليبي» وينتظم في تدريبات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى للتدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة بالرباط الصليبى التي أبعدته عن صفوف الفريق منذ نهاية الموسم الماضى، وهو الامر الذي اثار ارتياح الجهاز الفنى بقيادة على ماهر

كان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية حرص على زيارة معسكر الفريق المغلق بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة امام إنبى في الجولة الـ25 للدورى.

وخلال الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات الفندق قام سمير حلبية بالشد من أزر اللاعبين والجهاز الفنى قبل مباراة الغد، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة الغد والعودة إلى مسيرة الانتصارات، معربا عن ثقته الكاملة في إمكانات لاعبى المصرى وخبراتهم الكبيرة والتي سيكون لها دورا كبيرا في الخروج من الكبوة الحالية، مضيفا أن مجلس إدارة النادي ومعه جماهير المصرى العظيمة مستمرين في مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعى وسط الكبار بجدول المسابقة.