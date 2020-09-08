شكرا لقرائتكم خبر عن قناص «توتنهام» يرفض الانتقال لصفوف «مانشستر سيتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقب قرار عودة فريق مانشستر سيتى إلى الدوريات الأوروبية بحكم محكمة «كاس»، منذ أسبوعين بدأ بيب جوارديولا، المدير الفنى للفريق السماوى، ترميم خطوطه سواء فى الخط الهجومى أو الوسط خاصة بعد أنباء رحيل دى بروين عن السيتى بنهاية الموسم.

ووفقا للعديد من التقارير الإنجليزية، ومن بينها موقع صحيفة «ديلى ميل»، فإن المدرب الإسبانى يجس نبض هارى كين مهاجم وقناص توتنهام وهداف كأس العالم الذى يرفض الانضمام للفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويفضل الانتقال لصفوف النادى الملكى ريال مدريد خاصة أن طريقة لاعب «المرينجى» تناسبه تماما.

وبدأ جوارديولا فى حسم العديد من أسماء اللاعبين فى خط الدفاع الذين سيعلن عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الخط الدفاعى الذى عانى بشدة خلال الموسم الجارى، وكان سببا رئيسيا فى ضياع لقب بطولة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» من الفريق السماوى.

وأبدى اللاعب البلجيكى دى بروين، نجم خط وسط فريق مانشستر سيتى، سعادته عقب رفع العقوبة الأوروبية عن فريقه والسماح للفريق السماوى بالمشاركة فى دورى أبطال أوروبا بداية من الموسم المقبل.

وكانت الفترة الأخيرة ترددت أنباء بقوة عن رحيل اللاعب البلجيكى دى بروين عن الفريق السماوى عقب نهاية الموسم الجارى، ورحيله للدورى الإسبانى أو الألمانى لرغبته فى خوض تجربة كروية جديدة بعيدا عن الدورى الإنجليزى.

وبالرغم من قرار عودة وصيف الدورى الإنجليزى للمسابقات الأوروبية، إلا أن تقارير إنجليزية خرجت لتشير لاحتمالية رحيل النجم البلجيكى عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجارى، ليكون أقرب للانتقال إلى الدورى الإسبانى حال تلقيه عرضا مميزا من كبار الأندية الإسبانية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

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وقال دى بروين: «المشاركة فى دورى أبطال أوروبا لا تعنى بقائى فى ملعب الاتحاد، لذلك على الجميع الاستعداد بشأن الاقتراحات التى سأضعها لتوقيع عقد جديد مع فريقى أو الرحيل لناد آخر».