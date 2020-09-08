شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة من العيار الثقيل لـ«صلاح» قبل بداية «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، مساء اليوم، الثلاثاء، عن التشكيل المثالى الأفضل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» في الموسم الأخير 2019-2020، حيث شهد سيطرة لاعبى ليفربول بوجود 5 لاعبين، بالإضافة إلى لاعبان من مانشستر سيتى ومثلهما من ليستر سيتى، ولاعب من بيرنلى وأخر من آرسنال، فيما يغيب النجم المصرى محمد صلاح عن التواجد في الفريق المثالى الذي جاء كالتالى.. حراسة المرمى: نيك بوب خط الدفاع: ألكسندر ارنولد- سويونكو- فان دايك- روبرتسون خط الوسط: هندرسون- ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين خط الهجوم: جيمي فاردى – بيير إيميريك أوباميانج – ساديو ماني Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة من العيار الثقيل لـ«صلاح» قبل بداية «البريميرليج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.