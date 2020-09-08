شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم المقبل.. الفراعنة يغزون «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إسدال الستار على الدورى الإنجليزى خلال مساء الإثنين، بختام منافسات الجولة الثامنة والثلاثين، تأكد انطلاق الموسم المقبل من مسابقة «البريميرليج» بنكهة مصرية خاصة في ظل تواجد 4 فراعنة على رأسهم محمد صلاح، قائد ليفربول المتوج باللقب للموسم المنقضى منذ ساعات.

وسيتواجد في مسابقة الدورى الإنجليزى الموسم المقبل، لاعبان مصريان في فريق أستون فيلا، هما أحمد المحمدى، ومحمود حسن تريزيجيه، ثم المدافع العملاق، أحمد حجازى، الصاعد حديثا مع فريقه ألبيون وست بروميتش من دورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».

وحال انتهاء إعارة محمد الننى، مع فريقه الحالى بشكتاش التركى، وعودته لفريقه الأساسى الأرسنال، سيكون لاعب الوسط، المصرى الخامس في الدورى الإنجليزى، البريميرليج، برفقة محمد صلاح، وأحمد حجازى، ومحمود تريزيجيه، وأحمد المحمدى.

وكانت أنباء ترددت بقوة خلال الفترة الماضية عن استمرار محمد الننى، داخل صفوف فريق بشكتاش التركى على سبيل الإعارة خاصة في ظل تواجد أرتيتا على رأس الولاية الفنية لفريق الأرسنال الإنجليزى.

شهد الموسم الإنجليزى المنقضى حديثا، تتويج محمد صلاح، بلقب «البريميرليج» مع فريقه لأول مرة في تاريخ اللاعبين المصريين، ولكن فقد النجم المصرى حذاءه الذهبى الذي فاز به موسمين متتاليين، لنجم ليستر سيتى، جيمى فاردى.

أما محمود حسن تريزيجيه، فقد أصبح نجم الشباك داخل صفوف فريقه أستون فيلا، خاصة بعدما قادهم لفوزين هامين خلال الجولات الثلاث الماضية قبل الأخيرة، بداية من نيوكاسل وتسجيله هدفين، ثم اللقاء قبل الأخير أمام الأرسنال، قاهر ليفربول ومانشستر سيتى، والذى سجل النجم المصرى فيه هدف الفوز لفريقه.

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وعن أحمد حجازى، فقد نجح في الصعود لدورى الأضواء والشهرة الإنجليزى، بعدما قضى عامين متتاليين بعيدا عن منافسات «البريميرليج». واستطاع المدافع المصرى إنقاذ فريقه في لقاء فولهام خلال الجولات الأخيرة والحرجة من عمر مسابقة «تشامبيونشيب»، حتى وصل فريقه للقاء كوينز بارك، وتعادل خلاله بهدفين لكل منهما ليضمن الصعود إلى «البريميرليج».