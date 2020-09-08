شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بروين» يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال الموسم الماضي 2019/2020، واحتل دي بروين المركز الثاني مع مانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه تألق بشكل لافت على مدار البطولة، حيث دخل الدولي البلجيكي في منافسة قوية مع زميله رحيم ستيرلينج، الذي نجح في تسجيل 20 هدفاً وصناعة 4 مع سيتي في البريميرليج.
وتفوق بروين على رباعي ليفربول، ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ساديو ماني وجوردان هندرسون رغم قيادتهم الريدز لتحقيق اللقب.
فيما حصل النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب، فبعد تألقه مع ليفربول بتسجيل 4 أهداف وصناعة 13 الموسم الماضي.
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