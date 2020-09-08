شكرا لقرائتكم خبر ليلة فرح وحزن.. الهلال يحتفل باللقب ويودع محيط الرعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفل الهلال اليوم على ملعبه بجامعة الملك سعود (محيط الرعب) بتتويجه رسميا بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16، عقب مواجهته أمام الشباب في ختام أطول موسم مر على الكرة السعودية بعد توقف دام 142 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

ويلتقي الفريقان اليوم في إطار الجولة الـ30 الأخيرة من المنافسة.

وحسم الهلال اللقب قبل نهاية الدوري بجولتين في لقب استثنائي، بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، إذ سيجمع اللقبين معا في انتظار إضافة اللقب الثالث من خلال الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن وصل إلى الدور قبل النهائي، حيث يلاقي فريق أبها في 27 أكتوبر المقبل.

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أما فريق الشباب فسيمضي قدما نحو إغلاق موسمه عند النقطة الـ46 في حال فوزه والتحرر من مركزه السابع.

وعقب هذه المباراة لن يكون أمام الشباب صاحب الحظوظ الضعيفة في الحصول على مقعد آسيوي، سوى التفرغ لمواجهتيه أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية. كما يبقى تحسين المركز مطلبا للفريق أقلها لتحقيق مزيد من الحوافز المالية من قبل رابطة دوري المحترفين.

شخصية بطل