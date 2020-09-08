ليلة فرح وحزن.. الهلال يحتفل باللقب ويودع محيط الرعب

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ويلتقي الفريقان اليوم في إطار الجولة الـ30 الأخيرة من المنافسة.
وحسم الهلال اللقب قبل نهاية الدوري بجولتين في لقب استثنائي، بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، إذ سيجمع اللقبين معا في انتظار إضافة اللقب الثالث من خلال الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن وصل إلى الدور قبل النهائي، حيث يلاقي فريق أبها في 27 أكتوبر المقبل.
أما فريق الشباب فسيمضي قدما نحو إغلاق موسمه عند النقطة الـ46 في حال فوزه والتحرر من مركزه السابع.
وعقب هذه المباراة لن يكون أمام الشباب صاحب الحظوظ الضعيفة في الحصول على مقعد آسيوي، سوى التفرغ لمواجهتيه أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية. كما يبقى تحسين المركز مطلبا للفريق أقلها لتحقيق مزيد من الحوافز المالية من قبل رابطة دوري المحترفين.
شخصية بطل
- جمع 69 نقطة قبل مواجهة اليوم
- فاز 21 مرة وتعادل 6 مرات فيما خسر مرتين فقط
- انفرد بعدد مرات تحقيق بطولات الدوري برصيد 16 بطولة
- سجل 72 هدفا ودخلت شباكه 29 كرة
- يأمل مهاجمه الفرنسي بافيمتيبي جوميز
- (25 هدفا) في تحقيق لقب الهداف القريب من لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله (28 هدفا)
- سجل أرقاما محلية بتحقيقه 60 لقبا قاريا وعربيا وخليجيا ومحليا
- حل وصيفا للدوري 13 مرة
- يطمح للوصول إلى النقطة الـ72 كرصيد تاريخي في الدوري
- يسعى لوداع ملعبه (ملعب جامعة الملك سعود) بالفوز على الشباب
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