شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يظهر في تدريبات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد في مران فريقه الجديد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن تحضيرات الفريق السماوي لمواجهة المصري بالدوري. وحرص رمضان صبحي على ملاقاة زملائه في صفوف بيراميدز، لاسيما الذين لعبوا معه من قبل في صفوف الأهلي مثل عبد الله السعيد وصفوف المنتخب مثل عمر جابر وعلي جبر وأحمد الشناوي.

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