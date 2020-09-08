شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف حالة المصابين وموعد عودتهم للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك عن الإصابات الموجودة في صفوف الفريق الأبيض قائلا: "فرجاني ساسي إصابة مش قوية وهياخد راحة في الفترة الموقوف فيها وبعدها يكون جاهز.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كجهاز فني معرفين اللاعبين الإنذارات اللي عليهم وكنا معرفين ساسي انه هيريح في المباراة الجاية وبالمرة يسفر الإنذارات بتاعته ودوري أحمي اللاعب".

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تابع بالنسبة لاشرف بن شرقي عملنا له سونار على العضلة التامة ومفيهاش حاجة ولكن هنريحه شوية لان الضامة خادعة وهيتعامل مع الدكتور"، متابعا: "شيكابالا عنده جزع في الرباط وهنتأكد منها بكرة عشان نعرف موقفه ايه".

أشار: "الونش خلاص نزل التمرين بالكرة ومحمد حسن نزل تمرين وجاهز وامام عاشور الإيقاف خلص والفترة الجاية الفريق تشيل نفسها.