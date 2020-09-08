شكرا لقرائتكم البرازيلي ريكاردو يقترب من قيادة الإسماعيلي في "ولاية ثالثة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولي النادي الاسماعيلي حاليا الرتوش الأخيرة علي التعاقد مع البرازيلي هيرون ريكاردو لقيادة الفريق الأصفر فنيا خلفا الفرنسي ديديه جوميز ، ويعكف بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي في الوقت الحالي علي إنهاء التفاصيل المادية مع المدرب البرازيلي وسط توقعات بقدومه للقاهرة غدا الأربعاء لتوقيع العقود برفقة مدرب الاحمال المنتظر التعاقد معه حال الوصول لاتفاق مادي بين الأطراف الثلاثة .

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين الأولى في أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيري ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مع الأهلي بعد التساوي في عدد النقاط بنهاية المسابقة ، وخسر الإسماعيلي الدوري لصالح الأهلي بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردوثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى في فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدوري ، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى.

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ورهن مجلس الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قرار التراجع عن تجميد مستحقات اللاعبين بتحسن النتائج فى الفترة المقبلة، وأبدى المجلس استياءه الشديد من أداء بعض اللاعبين فى المباريات الرسمية وسوء النتائج، فقرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مرة أخرى، مع التشديد على أن المجلس لن يتهاون مع أى لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة.

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبون بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الآراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وتولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذى كان يتولى المهمة بشكل مؤقت، حيث تمكن المدرب الفرنسى من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.