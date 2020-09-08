شكرا لقرائتكم شادى محمد: يجب على صالح جمعة الابتعاد عن أصدقاء السوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادى محمد مدافع الأهلى السابق، أن هناك أزمة فى ملف صفقات النادى الأحمر، إلا إنه لن يتحدث عنها بشكل علني، خاصة فى هذا التوقيت الحرج، قائلاً: "أكيد فى أزمة فى ملف صفقات الفريق، لكن مش هتكلم عليها قدام الجميع خاصة فى هذا التوقيت، لإن لو اتكلمت دلوقتى أبقى بتربص بالمجلس، وأنا ممكن بكرة أو خلال أيام أروح النادى وأقعد مع المسئولين وأتكلم معاهم فى الموضوع ده"، تابع: "هناك تربص من بعض وسائل الإعلام بمجلس الأهلى".

ووجه شادى محمد خلال تصريحاته ببرنامج "أخر النهار" نصيحته لصالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، بضرورة التركيز فى تدريباته والعمل على اقتناص الفرصة وقت الحصول عليها، كما يجب عليه الابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يقودونه لإرتكاب الأخطاء.

أضاف مدافع الأهلى السابق، أن محمود كهربا أتيحت له فرصة الظهور بقوة مع الأهلى بعد رحيل رمضان صبحى، ويجب على اللاعب أن يقتنص تلك الفرصة ويثبت إنه جدير بإرتداء قميص الشياطين الحمر.

وكان شادى شن هجومًا عنيفًا على رمضان صبحى جناح بيراميدز الجديد، ووصفه بـ"اللاعب قليل الأصل"، قائلاً: "رمضان صبحى لاعب قليل الأصل، لأن الأهلى وقف جنبه وخرجه للإحتراف، ثم أعاده على سبيل الإستعارة رغم عدم مشاركته مع نادى هدرسفيلد، وأعاده للتألق، خاصة فى عهد السويسرى رينه فايلر الذى نجح فى تطوير اللاعب بشكل واضح جدًا، ورغم كل ذلك يرحل رمضان عن القلعة الحمراء بطريقة غير لائقة".

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أضاف، أن رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يؤثر كثيرًا على الفريق، خاصة وأن الأهلى لا يقف على أى لاعب مهما كانت نجوميته، بدليل رحيل العديد مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات ومحمود الخطيب، وأعيب على رمضان طريقة رحيله عن الأهلى، لإنه لم يحترم المفاوضات معه.

أردف شادى حديثه، أن علامات الرعب والخوف ظهرت على رمضان صبحى خلال تصويره الإعلان التشويقى للصفقة، خاصة فى الصورة التى أشار خلالها بعلامة "إلزموا الصمت" وكأنه يتعمد استفزاز جماهير المارد الأحمر.

قائلاً: "كلمة إبن النادى لا تطلق على أى لاعب، إبن النادى تقال على من يستطيع اسعاد جماهير الأهلى بتحقيق البطولات والألقاب، ويحترمهم ويحترم إدارة النادى" ، تابع مدافع الأهلى السابق: "إدارة الأهلى عملت اللى عليها وزيادة فى ملف رمضان صبحى وتجديد عقد أحمد فتحى، لكن إذا تواجد المال النفوس ضعفت".

وتحدث شادى محمد عن ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز، قائلاً: "ممدوح عيد كان يتقرب من أعضاء ألتراس أهلاوى، ويحاول تكوين صداقة مع عدد من اللاعبين الأهلاوية الكبار، وأستغل كل ذلك فى الفترة الحالية".