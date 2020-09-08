شكرا لقرائتكم أسوان يستعين بثلاثية طنطا لدراسة نقاط القوة والضعف في الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراجع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فريق الانتاج الحربى بالفيديو، وخاصة مباراة الجولة الماضية والتى حقق فيها الانتاج فوزاً عريضاً على نظيره طنطا بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف قبل المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 والتى يستضيفها استاد السلام فى تمام السادسة مساء الخميس.

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وتقدم نادى أسوان بتظلم إلى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين ضد لاعبه محمد عبد المجيد، بعد الطرد المباشر فى مباراة سموحة الأخيرة فى الدورى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3 حيث قررت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف اللاعب مباراتين وأخطرت أسوان رسميا بالقرار.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.