شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الأهلي كان أولى يؤجل مباراة المصري بدلا من نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طارق يحيى نجم الزمالك السابق رغبة مسئولي النادي الأهلي في طلب تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتضامنهم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الأهلي كان أولى يؤجل مباراته ضد المصري بسبب حالات كورونا، بدلا من موافقته على تأجيل نصف النهائي لظروف ارتفاع إصابات في المغرب"

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تابع: "إدارة الأهلي خانها التوفيق في قرار عدم الموافقة على التأجيل رغم أن الدوري محسوم له بنسبة كبيرة، وقرار الأهلي بالموافقة على تأجيل مباراته ضد المصري كانت فرصة سانحة لتحسين العلاقات بين جماهير الأهلي وبورسعيد".

أوضح أن الأهلي لم يبدي أي نوع من أنواع التجاوب مع طلب المصري رغم أنه كان به 14 حالة إصابة فيما تضامن مع موقف الإصابات لنفس السبب في المغرب.