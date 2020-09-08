شكرا لقرائتكم لاعبو سموحة يخضعون لتحليل "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الفريق الكروى الاول بنادى سموحة وجهازهم الفنى تحليل "رابيد تيست" للكشف السريع عن فيرس كورنا المستجد وذلك قبل مباراة الزمالك المقرر لها الثامنه والنصف مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجوله ٢٦ من مسابقه الدورى العام والمقرر اقامتها على ملعب برج العرب..وكان محمد فرج عامر قد عقد اجتماعا امس لتقديم المدير الفنى الجديد احمد سامى ولتحفيز اللاعبين على عوده الانتصارات من جديد.

وكشف المهندس محمد فرج عامر كواليس التعاقد مع أحمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا لحمادة صدقى، وقال فرج عامر عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد سامى أصبح المدير الفنى لفريق سموحة، والكابتن حمادة صدقى بذل جهودا كبيرا ونتائجه قبل توقف كورونا، لكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب فى الفترة الماضية".

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وأضاف: "حمادة صدقى وجد أن الأمور لا تسير بشكل جيد، وكان هناك حالة عدم توفيق فى بعض المباريات، وتم احترام رغبة المدرب فى الرحيل عن سموحة، وهناك لبس حدث مع طنطا، علمت برحيل أحمد سامى، فى الواحدة صباحا بعد تناول الخبر عبر المواقع الإلكترونية" ، وأكمل رئيس سموحة قائلا: "فكرنا فىي التعاقد مع مدرب شاب، وفوجئت برحيل أحمد سامى عن طنطا، والجميع تداول هذا الخبر، لم يتعاقد معنا سوى بالأمس فى السابعة مساء، وقاد التمرين بعدها بساعة واحدة".