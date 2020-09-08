شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينشر صورته مع كهربا ويعلق : "اتنين بس احنا واحد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك جمعته بمحمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق، خلال مشاركتهما فى مران اليوم الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة الاسماعيلى بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يرتبط ثنائى القلعة الحمراء بعلاقة صداقة قوية، وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه، وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتى أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية ما بدر منه فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.

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وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى اليوم الثلاثاء وذلك في حضور سامى قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.