بينيت يحقق باكورة انتصاراته في طواف فرنسا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





سان مارتين دو ريه: حقق الايرلندي سام بينيت باكورة انتصاراته في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بفوزه الثلاثاء بالمرحلة العاشرة بين جزيرتي اوليرون وسان مارتان دو ري التي امتدت لـ168,5 كلم، في وقت احتفظ السلوفيني بريموز روغليتش بالقميص الاصفر.

واستعاد دراج فريق دوسونينك القميص الأخضر المخصص لمتصدر ترتيب النقاط، في مشاركته الاولى في الحدث الرياضي الابرز للدراجات الهوائية، بعد بداية مثيرة لليوم إثر الإعلان عن إصابة مدير الطواف كريستيان برودوم بفيروس كورونا المستجد.

وتفوق الايرلندي بفارق ضئيل على وصيفه الأسترالي كاليب إيوان، بينما حل السلوفاكي بيتر ساغان في المركز الثالث ليتنازل عن القميص الأخضر.

وقال بينيت عند خط النهاية قبل ان تنهمر دموعه "لم أستوعب بعد ما حصل. لا أريد أن أبكي كالاطفال".

وحافظ السلوفيني بريموز روغليتش الذي يدافع عن ألوان فريق جومبو على القميص الاصفر في صدارة الترتيب العام وظل حامل اللقب الكولومبي ايغان برنال ثانيا متخلفا بفارق 21 ثانية.

وامتدت المرحلة بين جزيرتين واقعتين في المحيط الاطلسي، حيث خرج المتسابقون من اوليرون عبر جسر وعبروا الى البر الرئيسي الفرنسي ليتسابقوا معظم الفترات على امتداد الساحل الغربي للبلاد قبل ان يصلوا الى جزيرة سان مارتان دو ري ايضا عبر جسر فوق المحيط.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة العاشرة:

1- الإيرلندي سام بينيت 3:35,22 ساعات

2- الاسترالي كاليب ايوان التوقيت ذاته

Advertisements

3- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

4- الايطالي ايليا فيفياني التوقيت ذاته

5- الدنماركي مادس بيدرسين التوقيت ذاته

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 42:15,23 ساعة

2- الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 28 ث

4- الفرنسي رومان باردي بفارق 30 ث

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 32 ث