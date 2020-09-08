الأميركية برايدي إلى نصف نهائي غراند سلام

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نيويورك: بلغت الاميركية جنيفر برايدي الدور نصف النهائي من البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الاولى في مسيرتها، بفوزها الثلاثاء في الدور ربع النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بنتيجة 6-3 و6-2.

واحتاجت برايدي المصنفة 41 عالميا الى ساعة وتسع دقائق فقط للتغلب على نظيرتها المصنفة 35 عالميا على الملعب الرئيسي آرثر آش في نيويورك أمام مدرجات فارغة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتلتقي في المربع الذهبي مع اليابانية ناومي اوساكا المصنفة رابعة في البطولة وحاملة اللقب عام 2018 او مواطنتها شيلبي رودجرز غير المصنفة.

وقالت برايدي "كنت اللاعبة الاشرس على كرات الارسال الاول، وحتى في رد الارسالات. كان ذلك مفتاحا للفوز لأنني لست افضل منها في الجري".

وتابعت "كنت متوترة قليلا، وهي ايضا (بوتينتسيفا)، لأن كل منا كانت تلعب ربع النهائي للمرة الاولى، لكنني نجحت في الحفاظ على الزخم منذ بداية المباراة".

وكانت برايدي المصنفة 28 في البطولة تخوض الدور ربع النهائي في بطولات الغراند سلام للمرة الاولى في مسيرتها، إذ إن أفضل نتيجة لها في فلاشينغ ميدوز كانت بلوغها الدور الـ16 عام 2017 الذي بلغته ايضا في استراليا المفتوحة مطلع العام ذاته.

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ولم تخسر برايدي (25 عاما) التي اقصت الالمانية انجليك كيربر حاملة اللقب عام 2016 من الدور ثمن النهائي، أي مجموعة في بطولة هذا العام، إذ خسرت 24 شوطا فقط في طريقها الى نصف النهائي، وهو السجل الافضل لأي لاعبة لا تزال في المنافسات.

وعانت بوتينتسيفا المصنفة 23 في البطولة امام ضربات الاميركية القوية، إذ كسرت الاخيرة ارسال منافستها مرتين مع انطلاق المجموعة الاولى لتتقدم بأربعة أشواط نظيفة.

حاولت الكازاخستانية العودة وقلصت الفارق الى 4-2، الا ان الاميركية استعادت ايقاعها متسلحة بإرسالها لتحسم المجموعة الاولى لصالحها.

وتقدمت الاميركية 2-صفر في المجموعة الثانية قبل ان ترد منافستها الكسر وتعادل الارقام 2-2، الا ان برايدي بدت أكثر جهوزية بدنيا وحسمت الاشواط الاربعة التالية لصالحها ومعها المباراة.

وأنهت المواجهة مع 22 ضربة رابحة مقابل سبع فقط لبوتينتسيفا.

وتقدم برايدي مستويات عالية هذا العام بعد ان حققت فوزها العشرين مقابل ست هزائم فقط في 2020، إذ تفوقت على المصنفة اولى الاسترالية آشلي بارتي في دورة بريسباين على ارض الاخيرة، والمصنفة خامسة الاوكرانية ايلينا سفيتولنيا في دورة دبي وحققت لقبها الاول في الدورات الاحترافية في ليكزينغتون الاميركية في أغسطس الفائت.