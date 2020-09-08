شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي برئيس اتحاد الكاراتيه لبحث استضافة بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ، لمناقشة اخر المستجدات في عملية عودة الرياضة بصورة تدريجية في ظل الإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة الي إستضافة مصر للبطولة الأفريقية " شباب- ناشئين - كبار " لدول شمال إفريقيا والتي ستقام في ١الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2021 ، والتي تستضيف مصر فيها ٦ دول من شمال افريقيا بنادي الإتحاد السكندري بالإسكندرية ، كما تضمن اللقاء استعدادات مصر لاستضافة البطولة الإفريقية "شباب - ناشئين - كبار " للكاراتيه والذي من المقرر أن تقام في شهر اغسطس ٢٠٢١. أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تتابع مع كافة الاتحادات الرياضية الإجراءات الوقائية المتبعة للبدء في عودة النشاط الرياضي تدريجياً، مشدداً علي أهمية توافر عنصر السلامة والحفاظ علي اللاعبين كلهم وأنه يأتي في المقام الاول دائماً.

وزير الرياضة مع رئيس اتحاد الكاراتيه



اجتماع الكاراتيه مع وزير الرياضة

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