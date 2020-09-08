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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي برئيس اتحاد الكاراتيه لبحث استضافة بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تتابع مع كافة الاتحادات الرياضية الإجراءات الوقائية المتبعة للبدء في عودة النشاط الرياضي تدريجياً، مشدداً علي أهمية توافر عنصر السلامة والحفاظ علي اللاعبين كلهم وأنه يأتي في المقام الاول دائماً.
وزير الرياضة مع رئيس اتحاد الكاراتيه
اجتماع الكاراتيه مع وزير الرياضة
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