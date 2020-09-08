شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقى للكاراتيه يعلن موعد بطولة زون وان بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي للكاراتيه موعد بطولة شمال أفريقيا "زون وان" المقرر إقامتها بالأسكندرية خلال فبراير المقبل بنادى الاتحاد السكندرى بمشاركة دول منطقة شمال فريقيا وتحدد إقامة البطولة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير ، لمنتخبات الكبار و الشباب و الناشئين ، ومن جانبه وعد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بتنظيم البطولة بشكل يليق بمكانة مصر ، ببذل جهد كل من ينتمى لمنظومة الكاراتيه من مدريبين و لاعبين و حكام و إداريين ..جاءت استضافة البطولة بعد موافقة الاتحاد الأفريقى للكاراتيه على طلب الاتحاد، بنادى الاتحاد السكندرى بمحافظة الإسكندرية.

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وقام محمد الدهراوى ومعه عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بزيارة تفقدية للهيئات الرياضة بالإسكندرية، منها النادى الأولمبى، ومركز شباب سموحة، وكذلك نادى الاتحاد السكندرى..وكان الاتحاد المصري للكاراتيه تلقى موافقة وزارة الشباب والرياضة على استضافة البطولة مع الاستعداد لها بالشكل الذى يليق باسم مصر و البطولات التى تنظمها فى مختف الألعاب .

وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.