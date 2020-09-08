شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة الصمت والوقوقف على الكرة.. رمضان صبحي بطل "الحركات المثيرة للجدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن خروج رمضان صبحى و اشارته بالصمت للجماهير في الفوتوسيشن والفيديو الترويجى الخاص بإعلان انضمامه إلى بيراميدز أمراً مفاجئاً للكثيريين في الشارع الكروي المصري فقد إعتاد اللاعب على إثارة الجدل بين الجماهير منذ عدة سنوات ، ومن أبرز الحركات التي قام بها ، الوقوف على الكرة و التي أصبحت تريند في وقتها وركل زجاجات المياه عند مشاركته مع المنتخب بالإضافة إلى إشارته بالصمت للجمهور .

ويعتبر رمضان صبحى هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، وعقد النادى مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي.

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احتفل رمضان صبحى، لاعب الأهلي، بالوقوف على الكرة، خلال مباراة القمة موسم 2014/2015 وهو ما اعتبره لاعبو الزمالك إهانة لهم ولتاريخ النادى، فاشتبك حازم إمام مع رمضان وضربه بـ"الشلوت" ليقرر الحكم اللقاء طرده لاعب الزمالك.

وتكررت الوقفة فى سوبر الإمارات الذى جمع القطبين ونزل حازم إمام إلى أرض الملعب للإعتداء على رمضان وتحدث مشاجرة.

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الزموا الصمت

أثار ظهور رمضان صبحى فى الفيديو الترويجى لانتقاله لصفوف الفريق السماوى، واضعًا: "إصبعه على فمه" فى إشارة لـ"الزموا الصمت" ، غضب الجماهير الحمراء ، ولكنه خرج وبرر ذلك بأنه لم يقصد جمهور الأهلى بل إنها طريقة اعتاد على القيام بها منذ مونديال 2018.

أزمة أخرى أثارها رمضان صبحى صانع ألعاب ستوك سيتى الإنجليزى مع المدرب الإرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب ، وقت مشاركة المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون ، عقب واقعة قيام اللاعب بإلقاء زجاجة المياه فى مباراة أوغندا فى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، على خلفية استبداله والدفع بعمرو وردة بدلاً منه ما أثار حفيظة اللاعب بشدة، الذى خرج غاضبًا ورفض مصافحة الجهاز الفنى.

ورغم أن اللاعب تقدم باعتذار الى الخواجة، وبكى للصفح عنه، إلا ان الجمهور لم ينسى غضب رمضان ، حيث انخرط رمضان صبحى فى البكاء وظهرت عليه علامات الندم، وأضاف باكيًا: "أنا مازلت صغيرًا وأتعلم من أخطائى وأرجو أن تسامحنى لأننى أتمنى أن أحقق بطولة مع المنتخب كما أحلم بالوصول مع الفراعنة لمونديال روسيا 2018".