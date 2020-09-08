شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لرمضان صبحى: خليك صريح وقول أنك روحت بيراميدز عشان الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب هانى رمزى نجم النادى الأهلى السابق، من تصريحات رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق الأحمر سابقاً والذى انتقل إلى نادى بيراميدز بعد انتهاء إعارته من هيدرسفيلد الانجليزى إلى الفريق الأحمر، وقال رمزى فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى "لماذا لا تكون صريحاً وتقول الحقيقة بأنك رحلت عن الأهلى من أجل المقابل المادى، تتحدث عن الطموحات والبطولات، وكنت فى أكبر نادى فى مصر بل وأفريقيا".

واصل هانى رمزى: الأهلى لن يقف على أحد، الأهلى صنع إسم هانى رمزى ومحمود الخطيب وغيرهم، ولا يقف عند رحيل أحد، وأتمنى أن يقتدى اللاعبين بسلوكيات وليد سليمان فى الانتماء.

وأضاف: طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون لاعب مميز جداً وكنا نضمه إلى المنتخب فى وجود أجيرى، ولكن أدعو جماهير الأهلى أن تخفف الضغط على اللاعب خاصة أن سنه صغير واللعب للأهلى مختلف عن اللعب لأى فريق أخر، وأعلم أن طاهر شخصيته قوية ولكن لا نريد تحميله أعباء أكبر من ذلك، لأنه سيحتاج وقت للإنسجام مع الفريق ويجب أن نصبر عليه، فهذا الأمر حدث من قبل مع حسين الشحات وهذا الضغط أثر عليه فى البداية.

فى سياق آخر، حرص رمضان صبحى على زيارة فريقه الجديد فى التدريب الختامى الذى خاضه بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، قبل السفر صباح غد الأربعاء إلى الإسكندرية، تمهيدا لمواجهة المصرى في الدورى، حيث تقام المباراة في الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

Advertisements