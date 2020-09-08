شكرا لقرائتكم خبر عن "ترافولتا" الكرة المصرية: "لازم كهربا وصالح جمعة يناموا بدري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عبد المنعم نجم النادى الأهلى السابق، عن تلقيه عروضاً للتمثيل خلال الفترة الماضية، رغم ابتعاده عن مجال السينما منذ فترة، وقال "ترافولتا" الكرة المصرية فى تصريحات عبر برنامج السادسة المذاع على قناة الأهلى: تعرضى لحادث كان سبب دخولى مجال السينما، والمفاجأة أنه بعد كورونا ما زال هناك عروض لأداء دور البطولة فى المسلسلات، والبعض الآخر يرى أننى وجه جديد، ولكن هناك عرضين حتى الآن أدرسهم.

واصل: كان الله فى عون فايلر ولاعبى الأهلى، فى ظل الاصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين، ومطالبة جماهير الأهلى بحصد جميع البطولات رغم كل ذلك.

أضاف: لو لم يكن الأهلى ناجحاً لما كان هناك هجوم ضده باستمرار فى الإعلام، هذا أمر طبيعى، وأعتقد ن أى تأجيل لمباريات نصف نهائى أفريقيا هو لصالح الفرق المشاركة، بسبب الظروف التى نعيشها.

استكمل: أتمنى أن أرى وليد سليمان فى المباراة كل خمس دقائق بمعنى أن يبنى هجمة ويرتاح دقيقتين ويعيد بناء هجمة جديدة، وهدفه بالأمس فى حرس الحدود يتجسد فيه الهدوء والعقل، أنا مش قلقان على الأهلى إلا من الاصابات.

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استأنف: كهربا وصالح جمعة يجب أن يجتهدو بشكل أكبر ويناموا بدرى وما يفكروش غير فى الكرة، وكهربا لاعب دولى ومر بأمور كثيرة ويمكنه تخطى كل ما يثار حوله بسهولة، والميزة أن جماهير الأهلى تحب هذا الثنائى لا يحتاجون إلا للتمرين فقط.

اختتم: ثنائية بادجى ومروان باتت مقنعة لرينية فايلر مؤخراً ولكن مع عودة المصابين والايقافات أعتقد أنه سيعدل طريقة لعبه للعب بمهاجم واحد، وأعتقد أن الأهلى يمكن أن يحسم مباراة الاسماعيلى بنتيجة 3/1، ولكن أمام الوداد فى أفريقيا الفرص متساوية لكلا الفريقين حتى فى مباراة القاهرة.