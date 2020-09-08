شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيدًا لليوم السابع.. انضباط الجبلاية تعاقب القيعى وفرج عامر والعشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة والسيد سمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه ، فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

Advertisements

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت أمس اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .

كان ”الخليج 365” قد إنفرد بعقوبات لجنة الانضباط بعدما نشرها مساء اليوم ،الثلاثاء، قبل أن تعلنها اللجنة رسمياً منذ قليل.